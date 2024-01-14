У зустрічі радників із нацбезпеки щодо української Формули миру в Давосі беруть участь представники 81 країни та організації - Єрмак

Четверта зустріч радників із національної безпеки щодо української Формули миру на щорічному Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі зібрала як учасників 81 країну та міжнародну організацію, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зокрема своїх представників до Давосу делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії. Добрим знаком є також постійне зростання кількості країн, які долучаються до роботи над спільним планом дій, що базується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше долучаються до нашої роботи. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі - виклик для всього людства", - написав Єрмак у телеграм-каналі в неділю.

Водночас він зазначив, що на попередній зустрічі радників із нацбезпеки щодо української Формули миру, яка відбулася на Мальті, було 66 учасників.

"Сьогоднішня четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де було розглянуто перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме: ядерна безпека, продовольча й енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної мети та суверенітет України. Ще п'ять маємо опрацювати тут. Серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни", - сказав заступник голови ОП.

За словами Єрмака, потрібно домовитися про формат проведення Установчого саміту миру, що дасть змогу розпочати розроблення докладних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули.

"Мир, до якого прагне Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов'язані між собою. І це єдиний шлях", - наголосив він.

Єрмак також розповів, що в рамках четвертої зустрічі радників у Давосі в неділю також відбудуться спеціальні дві сесії для розвитку презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.