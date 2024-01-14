Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, зруйновано 23 житлових будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 146 ударів по 20 населених пунктах", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Окупанти здійснили 4 РСЗВ-обстріли по Малій Токмачці, Левадному та Кам'янському, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботиному, Полтавці, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Новоандріївці, Затишшю, Малій Токмачці, Малинівці та П'ятихатках, а також скинули 5 авіаснарядів по Оріхову та Новоандріївці.

На територію Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Степового, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл припало 97 артобстрілів.

За даними ОВА, надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.