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00:17 14.01.2024

МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії

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МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії

МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії і між обома відомствами є довіра, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону в суботу.

"Зустрічі ми проводимо регулярно, зокрема й онлайн. Насамперед Великій Британії ми презентували наші плани, які стосуються концепції безпечної країни, функціонування країни під час війни і після війни. Основні напрямки - обмін інформацією, базами даних. Ми разом маємо напрацювання щодо боротьби з шахрайством, вуличною злочинністю, наркозлочинністю", - зазначив очільник МВС.

Також він додав, що Україна та Велика Британія на рівні МВС мають колосальний досвід у фаховому навчанні, лікуванні та протезуванні наших бійців, що допомога з британського боку йде в усіх напрямках.

"Дуже тісно працюють наші кіберфахівці. Також нам надається допомога у вигляді консультацій і тренінгів для наших фахівців медичної сфери, психологів", - сказав Ігор Клименко.

Теги: #україна #співпраця #мвс #великобританія

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