Події

19:27 13.01.2024

У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

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У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

У Сумській області внаслідок ворожих обстрілів постраждала 1 людина, фахівці частково завершили аварійно-відновлювальні роботи на місцях ракетних ударів у Сумській та Чернігівській областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"На місцях ракетних ударів у Сумській та Чернігівській областях аварійно-відновлювальні роботи частково завершено. В обох областях залишаються працювати мобільні пункти обігріву для громадян. На Сумщині внаслідок обстрілів постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Загалом в області підрозділи ДСНС надали допомогу 170 людям, плівкою закрили близько 320 віконних прорізів, демонтували 440 вікон і дверей, на висоті демонтували 16 будівельних конструкцій.

"На Чернігівщині рятувальники допомогли з покриттям дахів двох приватних житлових будинків та монтажем дверей", - повідомляють у ДСНС.

Загалом на місцях працювали 125 рятувальників та 22 одиниці техніки.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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