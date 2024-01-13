У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

У Сумській області внаслідок ворожих обстрілів постраждала 1 людина, фахівці частково завершили аварійно-відновлювальні роботи на місцях ракетних ударів у Сумській та Чернігівській областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"На місцях ракетних ударів у Сумській та Чернігівській областях аварійно-відновлювальні роботи частково завершено. В обох областях залишаються працювати мобільні пункти обігріву для громадян. На Сумщині внаслідок обстрілів постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Загалом в області підрозділи ДСНС надали допомогу 170 людям, плівкою закрили близько 320 віконних прорізів, демонтували 440 вікон і дверей, на висоті демонтували 16 будівельних конструкцій.

"На Чернігівщині рятувальники допомогли з покриттям дахів двох приватних житлових будинків та монтажем дверей", - повідомляють у ДСНС.

Загалом на місцях працювали 125 рятувальників та 22 одиниці техніки.