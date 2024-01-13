Події

19:11 13.01.2024

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

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У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в пункт пропуску "Сірет", причина і тривалість блокування невідомі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано! На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

У Держприкордонслужбі зазначають, що наразі не зафіксовано значної черги з вантажівок у напрямку України. На виїзд в Е-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Водночас легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів пропускають у звичайному режимі.

 

Теги: #рух #румунія #пп

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