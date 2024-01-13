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03:32 13.01.2024

Російські війська за день 50 разів обстріляли громади Сумської області

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Російські війська за день 50 разів обстріляли громади Сумської області

Російські війська за минулий день 50 разів обстріляли громади Сумської області, було зафіксовано 260 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 260 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Свєська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - вказано в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, з мінометів окупанти обстріляли громади: Есманьську (17 вибухів), Зноб-Новгородську (7 вибухів), Шалигинську (30 вибухів), Свєську (12 мін) і Дружбівську (1 вибух).

Водночас з артилерії ворог ударив по Великописарівській (28 вибухів) та Юнаківській громадах (26 вибухів).

Краснопільська громада зазнала мінометних обстрілів (11 вибухів), обстрілу з АГС (4 вибухи) та артобстрілів (5 вибухів).

По Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів).

У Миропільській громаді здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) і мінометний обстріл (14 вибухів).

По Середино-Будській громаді ворог гатив із мінометів (34 вибухи) та артилерії (11 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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