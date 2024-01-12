МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі
МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - написав він у фейсбуці.
Речник наголосив, що посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.