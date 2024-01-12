МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - написав він у фейсбуці.

Речник наголосив, що посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.