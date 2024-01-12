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17:36 12.01.2024

Київ передав військовим 100 тис. грілок для тіла, які отримав від іноземних партнерів, - Кличко

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Київ передав військовим 100 тис. грілок для тіла, які отримав від іноземних партнерів, - Кличко

Київ отримав від іноземних партнерів партію в 100 тисяч грілок для тіла. У п'ятницю, 12 січня, їх передано військовим зі штабу Сухопутних військ, грілки вирушили на передову на схід України, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Основними перевагами переданих грілок є самонагрів, розмір 10 на 13 см (що дає змогу розмістити їх у взутті, внутрішніх кишенях) і висока температура розігріву", - написав мер у телеграм-каналі.

Він наголосив, що нині, коли лютують морози, українські захисники потребують не лише озброєння, а й відповідного спорядження та одягу, щоб воювати в умовах низьких температур.

"Тому, окрім дронів, засобів зв'язку, прицілів нічного бачення, автівок, столиця постійно передає на фронт термобілизну, грілки, генератори та інше найнеобхідніше, по що звертаються бійці", - зазначив він.

 

Теги: #кличко #київ #грілки

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