Події

16:50 12.01.2024

За останні місяці російські війська не зуміли досягти своїх цілей на сході України - Сирський

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За останні місяці російські війська не зуміли досягти своїх цілей на сході України - Сирський

За минулі кілька місяців ворожі війська не досягли цілей на сході України, які перед ними ставило російське командування, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Так, противнику неодноразово визначали терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили і ці задачі не були виконані. Останнім часом, завдяки діям наших оборонців, наступ російської армії регулярно зазнавав невдач та ворог ніс великі втрати", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Водночас, зазначив командувач, противник продовжує наступати на кількох напрямках і має для цього необхідні ресурси.

Теги: #противник #схід_україни #сирський

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