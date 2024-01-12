Події

16:43 12.01.2024

Четверо українських моряків перебувають у полоні в хуситів - Зеленський

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Четверо українських моряків перебувають у полоні у хуситів (воєнізоване угруповання, що діє на території Ємену), Україна працюватиме над їхнім поверненням, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ситуація в Червоному морі для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів. І ми працюватимемо над їхнім поверненням", - заявив він на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Києві в п'ятницю.

Як повідомлялося, США і Велика Британія вночі, 12 січня, завдали серію авіаударів по центрах зберігання озброєння і баз для навчання хуситів у Ємені.

 

Теги: #українці #полон #хусити

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