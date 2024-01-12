Міноборони здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича

Міністерство оборони України здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

"Наразі Міноборони проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича. І загалом із перших днів роботи ми почали проводити аудит усіх контрактів, включно з тими, про які ми зараз ведемо розмову. За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами. Збитки, хочу наголосити, це попередньо, становлять понад 1,5 млрд грн", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Заступник міністра розповів, що в результаті аналізу контрактів встановлено, що, наприклад, договори на постачання військової форми було укладено на початку 2023 року "за схемою прямих договорів і одноосібного ухвалення рішень". За цим епізодом двоє посадовців, які працювали в Міноборони, вже перебувають під слідством.

"Крім того, афілійована з сім'єю Гринкевича компанія виграла один лот на постачання продуктів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах, у системі Prozorro. Нам стало відомо, що ДБР заарештувало рахунки і майно цього підприємця, і це вже зміна істотних умов договору. Тому Міноборони звернулося з офіційним запитом до ДБР щодо підтвердження цієї інформації, щоб мати можливість діяти - розірвати контракти, очікуємо на відповідь від ДБР зараз", - пояснив Кліменков.

Окремо він наголосив, що військові будуть забезпечені продуктами. Міноборони домовилося з постачальником продуктів з інших областей - і він покриє необхідні потреби.

Кліменков запевнив, що Міноборони "працює з правоохоронними органами з перших днів виходу нової команди на роботу".

Раніше ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівель одягу та білизни для ЗСУ. ДБР затримало Гринкевича під час спроби дати хабаря розміром $500 тис. одному з керівників бюро за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. У грудні 2023 року суд обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн грн.

9 січня заступник міністра оборони України Віталій Половенко повідомив про ухвалене рішення щодо розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з Гринкевичем.

11 січня стало відомо, що було заарештовано майно сім'ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена - одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань.