Буданов: Потрібно більше снарядів і артсистем, нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються

Україна потребує більше снарядів і артилерійських систем, зокрема старих, не тільки нових технологій, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості ― важливе", - сказав він в інтерв'ю Le Monde.

Також Буданов наголосив, що 2023 року відбулися перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. За його словами, "це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки".