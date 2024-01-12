Буданов: З кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених РФ боєприпасів

З кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених РФ боєприпасів, водночас відзначаємо зниження їхньої якості, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, який дав інтерв'ю Le Monde.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості вироблених росією боєприпасів. Ідеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас відзначаємо зниження їхньої якості", - розповів Буданов.

За його словами, причина російських ракетних ударів наприкінці 2023-го і на початку 2024 року "вельми банальна: їм хотілося якомога швидше оголосити минулий рік переможним і перейти до наступного". "Однак реальних військових успіхів у росіян не було", - сказав начальник ГУР.

Однак він наголосив, що в російських ракет є низка недоліків - вони часто промахуються.

"Ми негайно відправили їм нашу відповідь. Метою були їхні військові об'єкти", - додав Буданов.