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10:11 12.01.2024

Окупанти встигають проводити регулярні ротації на оперативному рівні в Україні, але цього навряд чи вистачить для наступу - ISW

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Окупанти встигають проводити регулярні ротації на оперативному рівні в Україні, але цього навряд чи вистачить для наступу - ISW

Концентрація всіх боєздатних сухопутних сил російських окупаційних сил в Україні та зусилля, що тривають у РФ із формування сил, дають змогу російським силам здійснювати регулярні ротації на оперативному рівні в Україні, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 січня.

"Очевидна здатність Росії генерувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським втратам, імовірно, дає російським військам можливість поповнювати частини, які російське командування вивело за лінію фронту через деградацію, а потім повертати ці поповнені частини на фронт. Російські сили зберігають ініціативу на всьому сході України, й відсутність українських контрнаступальних операцій, імовірно, усуне тиск на оперативне розгортання, який раніше частково обмежував спроможність росіян здійснювати ротацію", - ідеться у звіті.

При цьому наголошується, що окупанти не перехопили ініціативу на полі бою в Херсонській області, а частини, які діють поблизу українського плацдарму на східному (лівому) березі Дніпра, деградують, видимих зусиль із ротації на оперативному рівні там немає, але, ймовірно, на тактичному рівні ротації все-таки проводяться.

ISW повідомляє, що не спостерігав скарг у лавах окупантів на відсутність ротації з літа 2023 року.

Аналітики зазначають, що здатність РФ проводити ротацію на оперативному рівні може дозволити російським силам підтримувати загальний темп своїх локалізованих наступальних операцій на сході України в найближчому майбутньому, але незрозуміло, чи зможуть російські сили здійснювати ефективні ротації в довгостроковій перспективі або ж у разі активізації української контрнаступальної операції чи російського наступу.

Водночас у ISW зазначають, що російський апарат формування сил заповнює втрати в Україні за рахунок погано навченого й порівняно неефективного в бою особового складу, який російське командування вважає достатнім для звичайних виснажливих лобових атак. "Ці атаки ще не призвели до більше ніж незначних успіхів Росії в Україні від початку жовтня 2023 року, і малоймовірно, що російські сили зможуть продовжувати їх нескінченно, щоб конвертувати тактичні успіхи в оперативно значущі результати... Російські бойові спроможності в Україні все ще можуть із часом деградувати, тож, незважаючи на ротацію, це перешкоджає здатності російських збройних сил одночасно проводити кілька важливих наступальних операцій", - наголошується у звіті.

Також наголошується, що окупанти також можуть зазнати втрат, що перевищують можливості РФ генерувати нові сили, якщо російське командування вирішить активізувати наступальні дії в Україні. "Неясно, чи зможе нинішня російська кампанія криптомобілізації, яка значною мірою спирається на набір добровольців і примусову мобілізацію засуджених і мігрантів, забезпечити збільшення кількості особового складу, необхідної для проведення ротації в разі активізації російських наступальних дій", - зазначили в ISW.

 

Теги: #війна #isw

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