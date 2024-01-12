Росіяни обстріляли сім громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли сім громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади", - сказано в повідомленні.

У ️Есманьській громаді ворог гатив із мінометів (11 вибухів). У ️Середино-Будській проведено мінометні обстріли (6 вибухів) та артобстріл (5 вибухів). У Білопільській зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух). У Свеській 2 міни скинули росіяни на її територію. У Краснопільській був артилерійський обстріл (4 вибухи). У ️Юнаківській проведено мінометні обстріли (6 вибухів). А в ️Миропільській громаді ворог вдарив із мінометів (3 вибухи).