Зеленський: Якби Україні сьогодні дали сім Patriot, то в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б люди

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам балтійських медіа, що держава, як і раніше, гостро потребує систем протиповітряної оборони, а затримка з їх передачею - це ніщо інше, як велика кількість загиблих.

"Ризики затримки допомоги... Давайте візьмемо просто ППО. Вдячний усім партнерам, які дали можливість нам боротися за життя і виживати. Це системи Patriot, Nasams, Iris-T і багато іншого, що допомагає хоч чимось. Але, якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там, де 100(+) або 10 Кинджалів за добу, балістика, дрони по 200 ударів на голови дітям, цивільним, військовим, то тут без, наприклад, без Patriot неможливо вижити", - заявив він.

"І, з одного боку, я вдячний за те, що в нас це є, а з іншого - а як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що в тебе там є десятки таких систем ППО, а в Україні - якби дали сьогодні нам сім систем, то люди в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б. Чи можна з цим нормально жити? Ну я відверто скажу: я як людина, я не розумію цього", - додав він.

Як зазначив президент, "затримки в наданні ППО - це велика кількість загиблих".

Глава держави також прокоментував ситуацію із затримкою в наданні фінансової партнерської допомоги.

"Якщо ми говоримо, а це є і в США, і в ЄС - вони запитують, чи потрібна вам допомога сьогодні? Тому що в нас є питання внутрішні. А ця допомога буде, наприклад, через 2 місяці, але ми запевняємо, що підтримуємо вас і вона буде. Я вам просто відповім: зброя, яку ми купуємо за свої гроші, яку виробляємо, коли отримуємо допомогу - і коли немає фінансування, то ми не можемо дати пенсіонерам пенсію. Я не тисну на жалість, але ми не можемо їм не дати. Тому що помруть старі люди. У нас понад 11 млн пенсіонерів. Чи багато таких країн у Європі? Не дуже багато. А чи є хоч одна країна з 11 млн пенсіонерів із урахуванням того, що під час війни, коли хтось виїхав за кордон, пенсіонери в більшості не їхали, залишалися вдома. Це старі люди. І їм потрібна допомога", - заявив президент.

"Давайте чесно, пенсіонерів ніхто не підтримує, крім держави. І коли ви даєте пенсіонерові пенсію або людині з інвалідністю, яка нікуди не поїхала, і коли війна шоком ударила по нас і люди тікали, рятуючи дітей, то (вразливі соціальні категорії людей - ІФ-У) нікуди не поїхали. Усі залишилися в Україні. І все це на плечах тих, хто живе в Україні. І коли затримується фінансова допомога для виплат пенсіонерам - а ми не можемо витрачати гроші на оборонку і на наших військових із партнерських коштів, і ви знаєте про це, а ми самі даємо пенсію - значить, у цей час ми не купуємо зброї, ми не купуємо для себе захист. Це факт", - підсумував Зеленський.