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12:46 11.01.2024

Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

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Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

Заарештовано майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена - одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань (ДБР).

У телеграм-каналі ДБР у четвер зазначено, що в рамках розслідування за фактом поставок товарів для потреб Міноборони було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, а також за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. "Було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум-класу, що перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", - ідеться в повідомленні.

Також отримано висновок експертів, згідно з яким уся поставлена компаніями бізнесмена продукція на потреби Міноборони у 2023 році не відповідає якісним характеристикам і неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

Прізвище бізнесмена в повідомленні Бюро не зазначається, але обставини справи вказують на Ігоря Гринкевича.

У ДБР нагадують, що наприкінці 2023 року було відкрито кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. "До виконання оборонних замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн і відповідно до зриву поставок", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці встановили факт невиконання шести контрактів. За щонайменше сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконано із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контактів і митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не вчиняли жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, 9 січня заступник міністра оборони України Віталій Половенко повідомив про ухвалене рішення щодо розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з Гринкевичем.

Раніше ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівель одягу та білизни для ЗСУ. ДБР затримало Гринкевича під час спроби дати хабар у розмірі $500 тис. одному з керівників Бюро за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. У грудні 2023 року суд обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн грн.

Теги: #арешт #майно #дбр #гринкевич

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