Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму EUR1,2 млрд, сказав президент Естонії Алар Каріс на пресконференції в Таллінні в четвер.

Виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він наголосив, що "не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні". "Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС", - наголосив президент Естонії.

За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює, "як можна використати активи агресора".

"Росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - зазначив Каріс.