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11:05 11.01.2024

НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

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НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

"Очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення й за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів. При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося", - ідеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Зазначено, що після цього посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача.

"Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня 2024 року", - заявили у відомстві.

Як зазначено, у такий спосіб прем'єр вчинив адміністративне правопорушення, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

"НАЗК запросило прем'єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки. Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф із позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - розповіли в НАЗК.

 

Теги: #протокол #назк #шмигаль

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