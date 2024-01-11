Події

07:44 11.01.2024

Дев'ятьох членів хасидської громади Нью-Йорка заарештували і звинуватили в таємному підкопі до історичної синагоги

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Дев'ять членів хасидської єврейської громади Нью-Йорка були заарештовані і звинувачені в таємному підкопі до історичної синагоги громади Хабад, повідомляє BBC в середу.

Вони вступили в бій із поліцією після того, як міська влада і лідери громади Хабад-Любавич прийшли закрити тунель.

Чоловікам висунуто звинувачення в заподіянні шкоди, створенні загрози і перешкоджанні державній владі. Представник Хабад назвав їх "групою студентів-екстремістів".

Тунелі були побудовані під вулицею в Брукліні, де розташована штаб-квартира Хабад-Любавич. Ця будівля є одним із найбільш значущих єврейських об'єктів у місті.

У понеділок у Хабад були викликані міські інспектори для проведення екстреної структурної перевірки. Висловлювалися побоювання, що незаконний підкоп міг завдати шкоди знаменитій будівлі.

Бійка спалахнула після того, як поліція виявила групу молодих людей, які блокували спроби оглянути і заповнити тунель цементом. Потім деякі з чоловіків проломили стіну молитовного приміщення. Ці дії призвели до арештів.

Рабин Єгуда Кринський, голова Хабад, подякував поліції за їхні зусилля і сказав, що громада "постраждала через вандалізм групи молодих агітаторів".

"Ці одіозні дії будуть розслідувані, і святість синагоги буде відновлена", - сказав він.

Невідомо, хто побудував тунель, як вони це зробили і якими були їхні мотиви. Схоже, що тунель з'єднує щонайменше ще одну будівлю на вулиці в Брукліні.

Один місцевий житель розповів New York Times, що чоловіки хотіли побудувати тунель, щоб прискорити розширення синагоги.

Повідомляють, що деякі члени Хабад, які відвідували служби і заходи в синагозі, останніми роками скаржилися на переповненість будівлі.

Однак на відео і фотографіях, зроблених зсередини будівлі в понеділок, видно, як невелика група, що складається переважно з молодих людей, намагається не допустити заповнення тунелю цементом.

На відео та зображеннях було видно, як інші зривали дерев'яні панелі зі стін святилища і використовували лавки, щоб заблокувати поліцію. На одному з відеороликів, переглянутих BBC, видно, як офіцер використовує спрей, щоб припинити сутичку, що розростається.

Будівля, яка щороку приймає тисячі відвідувачів, раніше була будинком лідера ортодоксального єврейського руху - рабина Менахема Менделя Шнеєрсона.

Рабину приписують керівництво Хабад-Любавича і відродження хасидської релігійної громади після того, як вона була спустошена під час Голокосту. Він помер 1994 року, але його штаб-квартира залишається відомим центром єврейської релігії.

Рабин очолив Хабад-Любавич і відродив хасидську релігійну громаду після того, як вона була зруйнована під час Голокосту. Він помер у 1994 році, але його штаб-квартира залишається відомим центром єврейської релігії.

Хоча рух Хабад-Любавич розростається і його місія полягає в тому, щоб вітати євреїв на всіх рівнях релігійної практики, він також має ключові розбіжності всередині великого руху. Ці розбіжності, схоже, вилилися в суперечці щодо тунелю на 770 Істерн Парквей цього місяця.

Глибоко релігійна маргінальна група всередині Хабаду вважає, що рабин Шнеєрсон є єврейським Месією - ідея, яку основна частина руху відкидає. Як повідомляється, ця розбіжність стала однією з причин сутички в тунелі.

Будівлю зачинено, оскільки перевірка тунелів триває.

 

 

 

Теги: #сша #синагога #підкоп

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