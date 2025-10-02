У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

У Манчестері, Велика Британія, чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, повідомляє Sky News.

"В результаті нападу загинуло двоє людей. Ще троє залишаються у важкому стані", - повідомляє видання.

Нападник був застрілений озброєними офіцерами поліції.

"Ризику для громадськості немає, і можна очікувати, що ми продовжимо роботу у зв'язку з цим серйозним інцидентом, оскільки ми продовжуємо наші розслідування", - заявляє поліція.

Наразі підтверджено, що напад на синагогу розслідується як терористична атака.

"На основі того, що нам відомо, контртерористична поліція оголосила, що це терористичний інцидент", - сказав представник поліції Лоренс Тейлор, додавши, що їхні команди фахівців зараз "ведуть розслідування того, що сталося".

За його словами, вони вважають, що знають особу нападника, але "з міркувань безпеки на місці події ми не можемо підтвердити це на даному етапі".

"Ми забезпечимо допит усіх свідків", - додав він.