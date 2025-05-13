Інтерфакс-Україна
Події
16:27 13.05.2025

СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

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СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби РФ розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України: затримано 5-х поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ інформує, що в Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу.

"Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох "коктейлів Молотова". Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

За матеріалами справи, неповнолітній потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" у Телеграм-каналах.

Також на Дніпропетровщині, як інформує СБУ, затримано двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого "заробітку" погодилися знищувати службові авто ЗСУ.

"Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу", - зазначається в повідомленні.

На Харківщині затримано 22-річного агента ФСБ, який за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи Укрзалізниці. "У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів", - уточнюють у відомстві.

СБУ повідомляє, що в Києві також затримано неповнолітнього поплічника окупантів. Ним виявився 16-річний студент одного з профтехучилищ, що знаходиться у Вінницькій області.

"За вказівкою російських спецслужб він прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони. Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України", - повідомляє СБУ.

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Дніпропетровській областях, м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Криворізької центральної окружної прокуратури, Київської міської прокуратури та Лозівської окружної прокуратури.

Теги: #синагога #сбу #кривий_ріг

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