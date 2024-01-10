Війська РФ за день обстріляли десять громад Сумської області

Війська РФ у день обстріляли десять прикордонних громад Сумської області, повідомили у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 середи.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстріляли Юнаківську, Хотинську, Краснопільську, Білопольську, Новослобідську, Шалигінську, Есманьську, Зноб-Новгородську, повідомляється в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, у Свеській громаді зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл зі стрілецької зброї.

В Есманській громаді зроблено знижку ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріли з мінометів (13 вибухів) та артилерії (8 вибухів).

Повідомляється, що у Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл із РСЗВ (8 вибухів). Під мінометним обстрілом опинилася Юнаківська громада (5 вибухів), там же було зафіксовано обстріл з артилерії (5 вибухів), у Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (2 вибухи) та артобстріли (6 вибухів).

Також протягом дня ворог був із мінометів по громадах: Краснопільській (9 хв), Білопільській (18 вибухів), Шалигинській (3 вибухи), Новослобідській (5 вибухів) та Хотинській (5 вибухів).