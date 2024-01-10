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20:50 10.01.2024

Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

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Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

Рішення стосовно долі законопроєкту про мобілізацію, як очікували, профільний комітет у середу не ухвалив, його засідання перенесено на четвер, повідомила член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") у фейсбуці.

"Комітет із нацбезпеки, оборони та розвідки, який мав сьогодні ухвалити рішення щодо основного та альтернативних законопроєктів про мобілізацію, перенесено на завтра у зв'язку з узгодженням позиції щодо нього на рівні лідерів фракцій", - написала Фріз у середу у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #рада #комітет #мобілізація

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