Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

Рішення стосовно долі законопроєкту про мобілізацію, як очікували, профільний комітет у середу не ухвалив, його засідання перенесено на четвер, повідомила член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") у фейсбуці.

"Комітет із нацбезпеки, оборони та розвідки, який мав сьогодні ухвалити рішення щодо основного та альтернативних законопроєктів про мобілізацію, перенесено на завтра у зв'язку з узгодженням позиції щодо нього на рівні лідерів фракцій", - написала Фріз у середу у фейсбуці.