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12:29 10.01.2024

Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

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Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

Офіс президента України не припинить роботу зі звільнення військовослужбовців, які перебувають у полоні, але процес ускладнюється тим, що у світі немає жодної організації, яка демонструвала б результат у цьому процесі.

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з рідними військовослужбовців, які постраждали або загинули внаслідок воєнного злочину Росії в Оленівській колонії.

"Повернути додому всіх наших героїв і всіх ваших близьких, які ще перебувають там, у полоні... Ми не припинимо над цим працювати", - сказав він, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак зазначив, що робота в цьому напрямі триває безперервно, попри цинізм і лицемірство представників держави-агресора та постійну зміну вимог. "Минулий рік був доволі складним щодо повернення. На жаль, та кількість, яку вдалося повернути, безумовно, не відповідає нашим цілям і завданням. Але на жодну хвилину ніхто не зупиняється й ніхто не змінює завдання: щоб усі наші люди повернулися додому", - констатував він.

Єрмак зазначив, що процес ускладнюється тим, що на сьогодні у світі не існує міжнародної організації, яка могла б продемонструвати вагомий результат у звільненні утримуваних Росією полонених, тож Україна діє сама й залучає допомогу партнерів.

Начальник ГУР Кирило Буданов нагадав, що Координаційний штаб було створено саме для вирішення питань обміну полоненими. "Найголовніше - це повернути кожного. Як живих, так і, на жаль, загиблих. Станом на зараз за два роки повномасштабної війни вже повернуто 2828 людей. Розуміємо, скільки ще потрібно зробити, але це абсолютно реально. І повірте: усі повернуться. Це не буде легко й швидко, але процес триває", - наголосив він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець констатував: для України важливо звільнити всіх полонених і особливо тих, які перебували в Оленівці. "Це питання справедливості, і над цим працює вся правоохоронна система нашої держави", - сказав він.

Також під час зустрічі було обговорено питання вшанування на державному рівні пам'яті військовополонених, які були страчені, закатовані чи загинули в полоні, зокрема в Оленівці.

Теги: #полонені #єрмак

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