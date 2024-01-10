Ремонт трубопроводу на вул.Оболонській у Києві завершено, водопостачання відновлено - "Київводоканал"

У Києві на вулиці Оболонській, де було пошкоджено водопровід, завершилися ремонтні роботи, водопостачання відновлено, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".

"Ремонт трубопроводу на вулиці Оболонській завершено, водопостачання – відновлено... Під час ремонту фахівці замінили 1,5 м пошкодженої мережі діаметром 300 мм. Котлован вже засипали, а дорожні служби готуються розпочати відновлення асфальтного покриття", - йдеться в повідомленні пресслужби КМДА в середу вранці.

Як повідомляється, рух транспорту однією зі смуг вулиці також відновлено.