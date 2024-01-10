Війська РФ за добу обстріляли 19 громад Запорізької області, зруйновано житлові будинки
Війська РФ за добу обстріляли 19 громад Запорізької області, внаслідок ударів зруйновано житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.
"За минулу добу окупанти РФ завдали 102 удари по 19 населених пунктах Запорізької області", - інформував він у своєму телеграм-каналі.
За даними обладміністрації, 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку і П'ятихатки.
53 артобстріли припали на територію Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.