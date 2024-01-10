Унаслідок обстрілів Харківщини за добу є руйнування, потерпілих не зафіксовано

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову, завданих приблизно о 23:00 із території Бєлгорода двома ракетами С-300, пошкоджено дитячий лікувально-оздоровчий центр, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджено територію закладу. На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів також зазнали понад 17 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, Слобожанське було обстріляно двічі. Унаслідок ворожих обстрілів близько 9:30 було пошкоджено опори ліній електропередачі, а внаслідок повторного обстрілу - будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та сусіднє приміщення. Потерпілих немає.