Події

19:02 09.01.2024

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

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Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил країни Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.

Як повідомляє Міноброни, командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів у цьому напрямку немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку наразі. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогу не сподобається", - наголосив міністр оборони.

 

Теги: #війна #купянськ

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