За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

За ініціативою Бюро економічної безпеки України спеціальні санкції застосовано щодо 5 юридичних і 5 фізичних осіб, причетних до виготовлення російських дронів, серед них - "Концерн Калашнікова", повідомляє пресслужба відомства.

"За ініціативою детективів Бюро економічної безпеки України згідно з указом президента України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 5 юридичних та 5 фізичних осіб, причетних до виготовлення російських дронів", - йдеться в повідомленні БЕБ у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, компанії, які в обхід санкцій, "здійснювали поставки комплектувальних для виробництва дронів-камікадзе "Ланцет", встановили аналітики БЕБ. Зокрема, йдеться про "Концерн Калашнікова" і пов'язані з ним компанії та осіб".

У повідомленні наголошується, що БЕБ за законом "Про санкції" не належить до органів, які можуть застосовувати, скасовувати та вносити зміни до санкцій, але згідно з постановою уряду, є суб'єктом забезпечення реалізації санкційної політики. "Наразі триває робота над включенням БЕБ до переліку центральних органів виконавчої влади, які є суб'єктом застосування, скасування та внесення змін до санкцій", - зазначено в повідомленні.