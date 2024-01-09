Події

16:50 09.01.2024

За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

1 хв читати

За ініціативою Бюро економічної безпеки України спеціальні санкції застосовано щодо 5 юридичних і 5 фізичних осіб, причетних до виготовлення російських дронів, серед них - "Концерн Калашнікова", повідомляє пресслужба відомства.

"За ініціативою детективів Бюро економічної безпеки України згідно з указом президента України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 5 юридичних та 5 фізичних осіб, причетних до виготовлення російських дронів", - йдеться в повідомленні БЕБ у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, компанії, які в обхід санкцій, "здійснювали поставки комплектувальних для виробництва дронів-камікадзе "Ланцет", встановили аналітики БЕБ. Зокрема, йдеться про "Концерн Калашнікова" і пов'язані з ним компанії та осіб".

У повідомленні наголошується, що БЕБ за законом "Про санкції" не належить до органів, які можуть застосовувати, скасовувати та вносити зміни до санкцій, але згідно з постановою уряду, є суб'єктом забезпечення реалізації санкційної політики. "Наразі триває робота над включенням БЕБ до переліку центральних органів виконавчої влади, які є суб'єктом застосування, скасування та внесення змін до санкцій", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #санкції #дрони #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 09.01.2024
Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

13:00 09.01.2024
Збільшення підписок у три рази: українці підтримали проєкт "Зелена торба – сортуй на дрони!" від "Моршинської"

Збільшення підписок у три рази: українці підтримали проєкт "Зелена торба – сортуй на дрони!" від "Моршинської"

10:41 09.01.2024
У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

20:01 08.01.2024
Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

15:18 08.01.2024
Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

18:18 05.01.2024
Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

12:06 03.01.2024
Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

13:07 01.01.2024
Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

11:54 01.01.2024
Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

03:31 01.01.2024
В Одеській ОВА повідомляють про трьох поранених через російську атаку дронами

В Одеській ОВА повідомляють про трьох поранених через російську атаку дронами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня збільшилася до 33 осіб - КМВА

ОСТАННЄ

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

На Київщині введено в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок російської агресії - голова ОВА

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

У фонді захисних споруд цивільного захисту 60,5 тис. укриттів - Шмигаль

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА