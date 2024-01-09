У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня збільшилася до 33 осіб - КМВА

У Києві під час демонтажу складського приміщення, пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки 29 грудня 2023 року, було виявлено ще одного загиблого, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Отже, наразі відомо про 33 загиблих унаслідок удару по Києву 29 грудня.