Події

08:41 09.01.2024

Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

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Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російські окупаційні війська здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю і вісім атак безпілотниками та артилерією по області, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці рф гатили по 13 населених пунктах - зафіксовано 54 обстріли", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, окупанти здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю, а також 8 БПЛА-атак по Малій Токмачці, Новодарівці, Малинівці та Червоному.

Також по території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Кам'янського, П'ятихаток, Новодарівки, Малої Токмачки припало 39 артударів.

За його словами, надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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