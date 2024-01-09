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00:14 09.01.2024

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

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Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень, повідомив голова відомства Рустем Умеров.

"На повну змогу заробити внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень - за останні 4 місяці більш ніж на 10 мільярдів порушень, вчинених раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки", - написав він у фейсбуці в понеділок увечері.

Він зазначив, що Міноборони тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами, передаючи їм усю необхідну інформацію.

"Наприклад, у грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ майже на 1,5 млрд грн. Це те, про що ми можемо говорити публічно. Будуть ще новини", - повідомив Умеров.

Натомість відомство працює над системним рішенням прозорості закупівель, зокрема, запровадження нової архітектури за стандартами НАТО.

"Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не завадити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ. Тепер Міноборони - встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють два спеціальні агентства", - зазначив міністр.

За його словами, нещодавно презентували роботу "Державного оператора тилу", який закуповуватиме тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне.

Також кадрово перезавантажують "Агентство оборонних закупівель", що спеціалізується на закупівлі зброї.

"Є вже конкретні результати. За чотири місяці вдалося заощадити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми закупівель", - наголосив глава оборонного відомства.

Крім того, зазначає також Умеров, вперше Міноборони придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок, 15 тис. активних навушників. Із постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни – додаткова економія державних коштів 11,7 млн. грн. 

Теги: #аудит #україна #міноборони #робота

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