Події

19:37 08.01.2024

У Миколаївській області обмежують рух вантажівок через погіршення погоди

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У Миколаївській області обмежують рух вантажівок через погіршення погоди

У зв'язку з погіршенням погодних умов закривають рух для вантажного транспорту й автобусів на низці трас у Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, рух буде закрито на ділянках трас - М-13 із Кропивницького на Кишинів (у межах Миколаївської області), М-14 на Одесу, Н-11 на Дніпро, Н-14 на Кропивницький і Н-24 на Київ.

"Станом на 18.00 в області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тис. споживачів. Усі служби працюють у посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю", - додав Кім.

 

 

 

Теги: #рух #обмеження #миколаївська

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