Після обміну полоненими активізувалися шахраї, які намагаються нажитися на родичах тих, хто залишається в полоні, - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зростання активності шахраїв, що намагаються нажитися на родичах українців, котрі залишаються в російському полоні.

"Будьте уважними, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи. В соціальних мережах з’явилися акаунти, які представляють себе звільненими з полону захисниками й обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Після цього починають просити гроші", - написав Лубінець у телеграмі.

За його словами, у профілях шахраї можуть розміщувати фото та відео з "обміну 230" або інших подібних подій. "Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!", - наголосив уповноважений.

Як повідомлялося, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими між Україною та РФ, у межах нього вдалося звільнити 230 українців та українок.