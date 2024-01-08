Події

08:49 08.01.2024

У Кривому Розі у частини міста відсутнє електропостачання, є перебої в роботі транспорту

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У Кривому Розі у частини міста відсутнє електропостачання, є перебої в роботі транспорту

Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції міськводоканалу, повідомляє в понеділок голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Через обмерзання тролей не працюють тролейбуси і трамваї, швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка", - розповів він.

 

 

 

Теги: #негода #кривий_ріг #електропостачання

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