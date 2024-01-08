Події

08:21 08.01.2024

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

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У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

Ворог завдав по Запоріжжю комбінованого удару крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків, в обласному центрі пролунало 5 вибухів, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. Унаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня і може доповнюватися. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", - сказано в його телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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