Події

06:59 08.01.2024

Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

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Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06.00 понеділка.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 2 артилерійські засоби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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