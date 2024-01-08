Українська авіація за добу атакувала чотири райони скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06.00 понеділка.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 2 артилерійські засоби противника.