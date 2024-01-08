8 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 684 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 684 RUSSIAN AGRESSION

8 січня у світі відзначають День чистого робочого столу, День без глютину, Всесвітній день друку, День "Допоможи шкірі взимку", День обертання Землі.

У Японії - День повноліття, у США - День четвертокласника, у Великій Британії - День плуга і День англійської іриски, у Вірменії - День донора, у Греції - Гінайкратія.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія Печерського, пам'ять преподобного Еміліана.

8 січня 2020 року під Тегераном було збито український Boeing 737

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, було збито 8 січня 2020 року неподалік міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

День обертання Землі

Щороку 8 січня відзначають День обертання Землі. Цього дня, 1851 року, Жан Фуко, фізик із Франції, створив інструмент, за допомогою якого пізніше закріпив свою теорему про те, що Земля обертається.

Обертання Землі - це обертання навколо власної осі. Земля обертається на схід, у поступальному русі, а якщо дивитися з боку північної полярної зірки, то проти годинникової стрілки. Північний і Південний полюси - це точки, де вісь обертання Землі перетинає її поверхню. Це обертання відповідає за цикл дня і ночі та суттєво впливає на довкілля і умови життя.

Ще цього дня:

1918 – Під час виступу перед членами Конгресу, президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів - програму мирної перебудови післявоєнного світу, яка мала сприяти закінченню Першої світової війни;

1919 - У с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини коляда місцевих гуцулів "завершилася" роззброєнням угорської облоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1957 - Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1959 - Французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки;

1961 - Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності;

1978 - Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані;

2004 - У Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.

Церковне свято

8 січня - День пам'яті преподобного Григорія Печерського, який жив у XI столітті.

Преподобний прийняв постриг ченця 3 травня 1074 року в Києво-Печерському монастирі. Він багато читав, був смиренним і володів чудотворним даром - силою молитви. За допомогою слова він міг позбавляти від бісів і напоумляти злочинців. Після розмови з Григорієм вони переосмислювали свої вчинки, каялися і починали нове праведне життя.

Григорій Печерський відомий своїми пророцтвами. Він передбачив поразку у військовому поході князя Ростислава і загибель київського правителя. Григорій попередив військових, коли зустрівся з ними на Дніпрі, але вони лише глузували з нього. Переяславський князь настільки розлютився, що наказав зв'язати преподобного і втопити. Але його пророцтво збулося - цей похід приніс загибель війську і Ростиславу, які потонули, рятуючись від половців.

Преподобного Григорія Печерського поховали в Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі й зараз перебувають там.

Іменини: Юхим, Анфіса, Григорій, Олександр, Йосип, Костянтин, Давид.