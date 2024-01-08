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02:44 08.01.2024

Фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження водогону на Борщагівці

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Фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження водогону на Борщагівці

У Святошинському районі Києва на бульварі Жуля Верна сталася аварія з пошкодженням мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину, повідомляє Київська міська військова адміністрація в понеділок.

"Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлових будинки", - зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі.

Так само інформують про те, що наразі на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення і забруднення проїжджої частини та дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу розпочати ремонт водопроводу.

"З огляду на аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту", - повідомляє КМВА.

Підкреслюється, що внаслідок аварії стався витік "саме холодної води".

Теги: #кмда #аварія #водогін

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