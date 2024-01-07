ЄС повинен мати власну армію

Європейський союз повинен створити власну об'єднану армію, яка могла б відігравати роль у підтримці миру і запобіганні конфліктам, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Reuters у неділю.

В інтерв'ю італійській газеті La Stampa Таяні заявив, що більш тісне європейське співробітництво в сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії Forza Italia.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібні європейські збройні сили. І це фундаментальна умова для того, щоб мати можливість проводити ефективну європейську зовнішню політику", - сказав він в інтерв'ю, опублікованому в неділю.

"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі або словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже два роки тому європейська оборонна співпраця стала актуальною в політичному порядку денному. Однак зусилля більшою мірою були спрямовані на розширення НАТО: минулого року до альянсу приєдналася Фінляндія, а Швеція також перебуває на шляху до вступу.

Таяні також заявив, що ЄС, який складається з 27 країн, має впорядкувати своє керівництво і мати єдине головування, а не нинішню структуру, яка складається з голови Європейської ради та голови Європейської комісії.

Міністр закордонних справ став лідером партії Forza Italia після смерті Сільвіо Берлусконі минулого року. Вибори до Європейського парламенту в червні стануть першим критерієм популярності партії після втрати харизматичного колишнього лідера.