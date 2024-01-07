Події

19:22 07.01.2024

Окупанти атакували Нікопольський район, без жертв

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Окупанти атакували Нікопольський район, без жертв

Російські окупанти атакували в неділю Нікополь Дніпропетровської області ударним безпілотним літальним апаратом, також у небі над територією Нікопольського району було збито ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні направили на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, уламки збитої ракети впали на територіях садових товариств у Новоолександрівській громаді Дніпровського району, що призвело до руйнувань. "Розбито повністю дачний будинок. Ще 16 - пошкоджено. Знищено й господарську споруду, 2 - понівечено. Зачеплено також автомобіль", - повідомив голова обладміністрації.

За словами Лисака, скрізь без жертв і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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