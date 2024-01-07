Події

16:13 07.01.2024

У Покровську на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблого - ДСНС

1 хв читати
У Покровську на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблого - ДСНС

Тіло загиблого чоловіка знайшли рятувальники на місці зруйнованого російським ракетним ударом житлового будинку в місті Покровськ Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих унаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 особу, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, із них 2 дітей. Наразі рятувальники розібрали 62 т зруйнованих елементів будинків. Триває збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих", - ідеться в повідомленні.

У с. Рівне Покровського району після того, як на місці зруйнованого будинку там було знайдено тіло загиблої дитини 2020 р.н., тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, із них 2 дітей, уже розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Загалом для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в суботу ввечері Покровський район зазнав масованого ракетного удару. За його даними, у Покровській громаді 6 людей загинуло і 8 поранено, пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок.

Теги: #покровськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 06.01.2024
Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

19:03 06.01.2024
Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

18:02 13.10.2023
У Покровську 14 постраждалих унаслідок обстрілу

У Покровську 14 постраждалих унаслідок обстрілу

12:40 13.08.2023
Помер керівник пожежно-рятувального загону, поранений під час обстрілу Покровська 7 серпня

Помер керівник пожежно-рятувального загону, поранений під час обстрілу Покровська 7 серпня

02:06 09.08.2023
Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

17:22 08.08.2023
Аварійно-рятувальні роботи в Покровську завершено, загинуло 7 осіб, постраждало 82 - ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в Покровську завершено, загинуло 7 осіб, постраждало 82 - ДСНС

13:19 08.08.2023
Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує ракетні удари по Покровську - заява

Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує ракетні удари по Покровську - заява

11:27 08.08.2023
Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

10:43 08.08.2023
Унаслідок обстрілу Покровська поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників ДСНС - Нацполіція України

Унаслідок обстрілу Покровська поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників ДСНС - Нацполіція України

08:07 08.08.2023
Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

У центральних і східних областях України в понеділок сильний сніг, хуртовина

У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА