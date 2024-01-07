У Покровську на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблого - ДСНС

Тіло загиблого чоловіка знайшли рятувальники на місці зруйнованого російським ракетним ударом житлового будинку в місті Покровськ Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих унаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 особу, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, із них 2 дітей. Наразі рятувальники розібрали 62 т зруйнованих елементів будинків. Триває збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих", - ідеться в повідомленні.

У с. Рівне Покровського району після того, як на місці зруйнованого будинку там було знайдено тіло загиблої дитини 2020 р.н., тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, із них 2 дітей, уже розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Загалом для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в суботу ввечері Покровський район зазнав масованого ракетного удару. За його даними, у Покровській громаді 6 людей загинуло і 8 поранено, пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок.