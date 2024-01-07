Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

Війна не повинна припинитися, доки не буде досягнуто трьох цілей, зокрема, доки не буде ліквідовано ХАМАС, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє CNN у суботу.

"Війна проти ХАМАС "не повинна бути зупинена" доти, доки Ізраїль не досягне трьох основних цілей: "ліквідувати ХАМАС, повернути наших заручників і гарантувати, що Сектор Гази більше не буде загрозою для Ізраїлю", - ідеться в заяві Нетаньягу, опублікованій у суботу його канцелярією.

Прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль "ніде не надаватиме ХАМАС імунітету, і ми боремося за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі".

"Доти і заради цієї мети вам доведеться відкласти все вбік і продовжувати спільними силами доти, доки не буде досягнуто повної перемоги", - підсумував він.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оприлюднив плани на наступний етап війни в Секторі Гази. За його словами, на третьому етапі солдати Армії оборони Ізраїлю в північній частині Сектора Гази застосують "новий бойовий підхід", що передбачає "рейди, руйнування терористичних тунелів, повітряні та наземні дії і спеціальні операції".