У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

У Чорному морі загальна готовність "Калібрів" флоту РФ може оцінюватися до 40 ракет, повідомила керівниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Погода змусила повернути (РФ - ІФ-У) ракетоносії в пункти базування. Тому що до того моменту, як погіршилася погода, вони продовжували чергування, і на ньому перебували два фрегати. Це два надводних ракетоносія - спорядження 16 "Калібрів". Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватися нами зараз до 40, з огляду на те, що три вже були використані в одній з атак, але все інше напоготові і може бути застосовано", - сказала Гуменюк.

"Сьогодні ми можемо констатувати, що вони споряджені, готові, але економлять ракети типу "Калібр". Очевидно, з наближенням холодів... вони можуть застосовувати морські ракетоносії для того, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі", - наголосила речниця.

За її словами, загальний рівень небезпеки Генеральний штаб оцінює, як високий, "тому що до того моменту, поки присутні ракетоносії в Чорному морі - це небезпека".