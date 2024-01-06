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23:52 06.01.2024

Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

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Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

 Російські окупанти вдень вели вогонь з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Серединно-Будська, Свеська громади", - йдеться в Телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, ворог вдарив із мінометів по Середино-Будській (5 вибухів) і Свеській громадах (1 міна).

По Великописарівській громаді ворог бив із мінометів (40 вибухів), гранатометів (29 вибухів) та артилерії (24 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (26 вибухів) і мінометні обстріли (4 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів) і артилерії (4 вибухи).

 

Теги: #україна #обстріл #сумська_область

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