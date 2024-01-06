Ракету, якою РФ вдарила по Харкову 2 січня, вироблено в іншій країні, можливо, у КНДР

Фахівці не відкидають, що ракета, якою РФ завдала удару по Харкову 2 січня, могла бути виготовлена в іншій країні, можливо, у Північній Кореї, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на обласну прокуратуру.

Як пише видання, експерти помітили різницю між ракетами радянського і російського виробництва, які зазвичай використовує РФ, і виявленими залишками.

"Зовні ця ракета дуже схожа на "Іскандер" але вона не є "Іскандером". Це щось інше. Вона відрізняється від "Іскандера" тим, що трохи більша за діаметром, відрізняються сопла, відрізняється рульова тяга, механізми управління ракетою", - зазначає представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наголошується, що експерти виявили "сліди затирання маркування на частинах боєприпасу, що також може свідчити про спробу приховати походження ракети".

"Або Росія почала більш брутально, скоріше, з використанням не всіх технологій, які в них є, щоб виробляти більше ракет, робити їх, або ж у цій ситуації виготовила для Росії, за допомогою їхніх креслень, інша країна, можливо, Північна Корея, оскільки в них дуже тісно налагоджена співпраця, і ця ракета дуже схожа по своїх соплах, хвостовій частині на одну з тих ракет, які є в Північної Кореї", - цитує Радіо Свобода представника обласної прокуратури.

У публікації повідомляється, що залишки ракети вже оглянули військові фахівці, представники Служби безпеки України та фахівці Харківського університету повітряних сил. Тривають військова та вибухо-технічна експертизи.

Як повідомлялося, 5 січня, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що російські окупаційні війська для обстрілу центру Харкова 2 січня використовували ракети Іскандер-М зі стертим маркуванням.

Зі свого боку пресслужба Харківської облпрокуратури повідомила, що в п'ятницю було проведено додатковий огляд уламків ракет.