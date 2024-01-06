РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на тактичному рівні постійно змінює напрямки зусиль - Тарнавський

Російські війська не залишають спроб оточити Авдіївку, на тактичному рівні постійно змінюючи напрямки зусиль, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Не знижується кількість ворожих авіаударів. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 15 авіаударів та одного ракетного, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 778 артобстрілів", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Тарнавський зазначає, що "противник не полишає спроб оточити Авдіївку. На тактичному рівні постійно змінює напрямки концентрації зусиль. Протягом минулої доби наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки й Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського і Невельського".

Водночас, за даними командувача, у противника й надалі фіксуються відмови особового складу брати участь у штурмових і наступальних діях. "Різними способами саботують участь у атаках екіпажі бронетехніки. Знають, що шанс вижити невеликий", - зазначив командувач ОСУВ "Таврія".