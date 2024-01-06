Окупанти обстріляли Сумщину - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу селище Зноб-Новгородське та села Вовківку і Марчихину Буду Шосткинського району Сумської області.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області. Всього протягом доби нараховано три обстріли (13 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в суботу вранці.

Так, у Шосткинському районі постраждало від обстрілів Зноб-Новгородське – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Вовківка – сім приходів, імовірно ствольна артилерія. Марчихина Буда – чотири прильоти, ймовірно міномет 120 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.