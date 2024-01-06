Окупанти завдали 131 удару по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупаційні війська за добу завдали 131 удару по Запорізькій області, є руйнування, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 131 удар по 18 містах і селах Запорізької області - без постраждалих. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, 99 артобстрілів припали на територію Оріхова, Залізничного, Чарівного, Левадного, Лугівського, Щербаків, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Також окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, атакували 28 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Новоданилівку, Гуляйпільське, Полтавку, Левадне і Степове, а також тричі обстріляли з РСЗВ П'ятихатки і Роботине.